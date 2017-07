Sildaru trofeekapp ei täienenud

1993. aastast välja antavatel ESPY auhindadel kandideeris Sildaru parima naisekstreemsportlase kategoorias, kuid rahvahääletuse võitis hoopiski 25-aastane Austria lumelaudur Anna Gasser.

Gasser võitis tänavu Euroopa X-mängudel pargisõidus kuldmedali ja sai Big Airis pronksmedali, MMil tuli ta Big Airis maailmameistriks. Sildaru võitis Aspeni X-mängudel pargisõidus kuldmedali, lisaks sai ta Big Airi hüpetest hõbemedali, sama karva autasu tuli ka Euroopa X-mängudel. Täiskasvanute tiitlivõistlustel Sildaru lõppenud hooajal veel osaleda ei saanud ning nii noppis ta kaks juunioride MM-tiitlit.

Parima naissportlase tiitli teenis Rio olümpiamängudel neli kuldmedalit võitnud sportvõimleja Simone Biles. Parima meessportlase karikas rändas NBA staarile Russell Westbrookile, kes tegi NBA põhihooajal kolmikduubli (31,7 punkti, 10,7 lauapalli, 10,4 resultatiivset söötu).

Parimaks võistkonnaks valiti Golden State Warriors.

