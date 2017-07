Ultrasportlane Rait Ratasepp: olen viimase 17 aastaga jooksnud 40 000 kilomeetrit

Kuni võistluse alguseni teen igal nädalal Postimehe veergudel blogipostituse, kus annan lugejatele ülevaate ultraspordi võludest, valudest ning paljust muustki. Viimases kahes blogis olen kirjutanud ujumisest ja rattasõidust, seega on loogiline täna puudutada jooksmist.

Jooksmine on minu kõige tugevam ala. Hakkasin pärast ajateenistust päevikut pidama ning tänavu on käimas minu 17. jooksuhooaeg. Praeguseks on minu jooksukilometraaž 40 000 km. Ma ei tea, et keegi ultrasportlastest jooksule nii palju rõhku paneks. Tegu on vaieldamatult minu tugevaima alaga ning see on ka põhjus, miks olen püstitanud eesmärgi läbida kümnekordne ultratriatlon kaheksa ööpäevaga.

Kui kõrvutada ujumist ja jalgrattasõitu jooksmisega, siis on viimase puhul tegu kõige raskema alaga. Esiteks on ta kõige lõpus, kuid teiseks on ta ka füüsiliselt kõige kurnavam. Et olla üldse ultratriatlonidel konkurentsivõimeline, pead suutma hästi joosta. Tavaliselt võistluste kolm paremat seda teevadki, kuid taga pool kipuvad sportlased kustuma ning mingi osa distantsist kõnnitakse. Igal inimesel on muidugi oma eesmärk, miks ta ultrasporti teeb. Aga kui tuled võistlema ning enamuse jooksudistantsist kõnnid, siis see pole enam triatlon. Mind see ei paelu.

Et ultratriatlonil jooksudistants vastu pidada, pead olema väga heas füüsilises vormis. Kõige raskemad hetked saabuvad siis, kui tuled jooksurajalt puhkepausiks maha ja pead siis uuesti rajale minema. Enese uuesti käimasaamine on metsikult raske. Esimesed viis kilomeetrit on tõeline piin. See on nii valus, et isegi pisar tuleb silma. Viimasel ajal olen treeningutel kasutanud mahatulekutel rattapukki. See aitab vältida kangestumist ning uuesti jooksma minemine pole niivõrd piinarikas. Kavatsen sama meetodit edaspidi kasutada ka võistlustel.

Praegu jooksen aastas kuni 5000 kilomeetrit. Panin talvel jooksule palju rõhku eesmärgiga tõsta madala pulsiga jooksmise keskmist kiirust. Olen praegu vormis, et alustan ultradistantsidel jooksmist kiirusega 4.18 kilomeetri kohta. See tähendab, et kolme tunni maratoni tempo on minu jaoks täiesti rahulikus tempos jooksmine.

Järgmises blogipostituses kirjutan lähemalt varustusest, mida mul Šveitsi võistluseks vaja on, ning sellest, palju see kõik maksma läheb.