Vormel-1 sari sõlmis uuendusmeelse lepingu

Tõsi, kõik 166 miljonit Snapchati kasutajat kohe eksklusiivsest lepingust kasu ei saa: vormel-1 nö lugusid saavad vaadata vaid Suurbritannias ja USA-s resideerivad kasutajad. Küll aga loodavad vormel-1 sarja omanikud, et Singapuri, Jaapani, USA, Mehhiko, Brasiilia ja Abu Dhabi etappide ajal laienevad pildiõigused teistessegi riikidesse.

Vormelisõitjatest on Snapchati andunuim kasutaja Lewis Hamilton, kes on saanud sotsiaalmeedia kasutamise eest nii kiitust kui laitust. Oktoobris sai britt nahutada selle eest, et hakkas pärast Jaapani GP-eelsel pressikonverentsil igavusest Snapchatiga kaasvõistlejatele nägusid tegema.

Hey @LewisHamilton no offense but my mum says im the cutest of both pic.twitter.com/8fwprhH5We — Carlos Sainz (@Carlossainz55) October 6, 2016

«See s*tt tapab mu,» kirjutas Hamilton ühte Snapchati postitusse. Televisioonis otseülekandena vahendatud meediaüritusel näitas Hamilton enda tehtud videopostitust ka kaassõitjatele Carlos Sainzile ning Fernando Alonsole. Reporter küsis seepeale, et mis teile seal nalja pakub?

«Lihtsalt mõned snäpid kolleegidest. Me oleme seda formaati (pressikonverentsi) teinud juba päris pikalt ning see on kogu aeg samasugune. Seda tuleb kuidagi vürtsitada,» vastas Hamilton.