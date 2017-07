Meistriliiga väärtuslikem mängija lõi teises ringis kuus väravat

FC Flora läbis teise ringi kaotuseta ning on 15 võidu ja kolme viigi toel 48 punktiga liigatabelis esimesel kohal. Teises ringis sai meeskond kaheksa võitu ja ühe viigi.

InStati statistika järgi on 27-aastane grusiin seni olnud Premium liiga väärtuslikem mängija. Teises ringis tegi Beglarishvili kaasa kõikides FC Flora mängudes ning kuulus igas kohtumises algkoosseisu. Teises ringis jäi tema arvele lausa kuus väravat ja seitse resultatiivset söötu. Beglarishvili juhib hetkel ka liiga resultatiivsuse edetabelit 21 punktiga (9 väravat, 12 väravasöötu).

Sel hooajal on Beglarishvili osaline olnud 50% FC Flora väravaga lõppenud rünnakutest (26/52). InStati statistika kohaselt on ründav poolkaitsja tänavu edukalt teinud 65 võtmesöötu, mis on lausa 27 võrra rohkem kui lähim jälitaja. Samuti on ta õnnestunult söötnud palli trahvikasti 114 korral, millega ta jagab esikohta Dmitri Krugloviga (FCI Tallinn). Trahvikasti söötude puhul on parima 20 seas just Beglarishvilil silmapaistvaim sööduprotsent (56%).

Beglarishvili saab auhinnaks klaasikunstnik Ivo Lille poolt valmistatud meene, mis antakse üle reedel, 14. juulil kell 19.30 A. Le Coq Arenal algaval FC Flora – FC Levadia mängul.

Premium avaringi (1.-9. voor) parima mängija tiitli teenis FC Levadia ründaja Rimo Hunt.