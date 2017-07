Analüüs: 3 järeldus Nõmme Kalju 0:3 kaotusest FC Videotonile

Külalised asusid juhtima 8. minutil, kui nurgalöögi järel jõudis pall trahvikasti joonel luuranud Mate Patkaile, kes võttis nahkkera esimese puutega omaks ja virutas siis vasakuga madala löögi, mis läbis meestesumma, võttis märjalt murult hoogu juurde ja sahises Kalju väravavõrku.

Teine ja kolmas värav sündisid (õigesti) määratud penaltitest 47. ja 74. minutil, realiseerijaks mõlemal puhul Marko Šcepovic. Postimehe sporditoimetaja Ott Järvela analüüs kohtumises läbi kolme järelduse.

Tasemevahe maksis. Eurosarjades viie viimase hooaja põhjal näidatud tulemuste põhjal koostatavas Euroopa jalgpalli kõrgliigade jooksvas edetabelis asub Ungari meistriliiga 35. ja Eesti 41. kohal ehk vahe on väike. Sama võib järeldada ka faktist, et 2015. aastal FC Levadias põhikoosseisu veerel olnud Tarmo Kink oli 2016-17 hooajal Ungari kõrgliigaklubis Mezökövesd-Zsory mängides kindel põhimees.

Kadrioru staadionil nähtu põhjal olukord Eesti kõrgliiga vaatevinklist siiski nii kena pole. Tõsi, üks kohtumine pole usaldusväärne valim, aga kui selle põhjal järeldusi teha, siis ei saa Eesti meistriliigat Ungari omaga võrrelda. Kahe klubi eelarvete 10kordne erinevus oli näha igas faasis – Videoton oli kindlam standardolukordades, rünnakute ülesehitamisel ja lõpule viimisel, kaitsetöös, meeskondlikkuses ja muidugi ka individuaalses meisterlikkuses. Ka jõudu oli külalistel rohkem. Tulemus oli aus.

Eurosarjas teist võimalust ei anta. Kaljul avanes juba 3. minutil päris hea võimalus kohtumist juhtima asuda, kui Videotoni kaitse tukkus veidi ning Robert Kirss murdis vahvalt karistusalasse ning pääses ka terava nurga alt löögile. Videotoni väravavaht Adam Kovacsik tõrjus. Ei saa öelda, et Kirss pidanuks skoorima, sest võimalus oli pigem keeruliste killast. Aga eurosarjas on vaja võtmehetkedel end ületada. Kui Kirss seda suutnuks, võinuks kohtumine saada hoopis teise ilme. Teist võimalust Kaljul enam ei avanenudki, sest viis minutit hiljem asus Videoton matši juhtima.

Liliu võib Eesti meistriliigas kaarte segada. Kui Kalju soovib otsida mängust mingit lohutust, siis on selleks nädal aega tagasi Fääri saartel esimeses eelringis Torshavni B36 vastu nõmmekate ridades resultatiivse debüüdi teinud brasiillasest ründaja Liliu esitus.

Paarist episoodist kumas, et Liliu suudab tegutseda tempos, millega ta võib hakata Eesti kõrgliigas tähtsaid asju korda saatma. Jällegi, lõplikke järeldusi on paari mängu põhjal vara teha, aga Kalju senine hooaeg koduliigas, kus liidrile FC Florale kaotatakse üheksa punktiga, on läinud eelkõige selle nahka, et edurivis pole tasemel meest. Liliu suudab võib-olla selle puudujäägi korvata.

Kuna homset kolmanda eelringi loosimist Nyonis jälgib Kalju puhtalt teoreetilisest huvist - kes oleks võinud vastu tulla? - siis tuleb nüüd neil keskenduda koduliiga matšidele.

Nõmme Kalju peatreener Sergei Frantsev: «Publiku poolt vaadates oli tulemus õiglane. Sellisele meeskonnale ei tohi anda sääraseid võimalusi [millest sündis esimene värav]. Eesti meistriliigas antakse säärased šansid andeks, aga eurosarjas karistatakse kohe ära. See oli standardolukord, mida meeskond peaks suutma kontrollida. Aga eks tulemus räägib ka vastase tugevast tasemest. Põhimõtteliselt on edasipääseja selge, aga enda au tuleb kordusmängus kaitsta. See maksab ka midagi.»

Videotoni peatreener Marko Nikolic: «Hea tulemus meie jaoks. Rõhutame mängijatega vesteldes kogu aeg võitjamentaliteedi tähtsust. Meil on meeskonnas mitmed tipptasemel mänginud kogenud mehed ja see paistis täna platsil välja. Varajane värav tegi meie jaoks edasise lihtsamaks. Ka teisel poolajal kontrollisime mängu, ent oleme kindlasti võimelised paremini mängima. Kalju sai kohtumise jooksul vast kaks-kolm võimalust, ent nad ei jõudnud sihile. Õnnitlen mängijaid võidu ja esituse eest ning suur aitäh fännidele, kes võtsid ette pika reisi Eestisse.»

