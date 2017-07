Neljakordne olümpiavõitja sai hakkama muheda prohmakaga

Et vennad Gallagherid on aastaid omavahel sõdinud ning avalikkuse ees üksteist mustanud, ei paistnud 5000 ja 10 000 m jooksus kokku neli olümpiakulda võitnud Farah teadvat.

Chilling with my boy liamgallagher U2 concert in Twickenham..!! #roadtolondon #mofarah … https://t.co/B0uK3Ep3pW

Küll aga oskasid tähelepanelikud Twitteri kasutajad olukorda ära kasutada ning tegid Farah’ üle nalja, sõnades, et Noel arvas, et tegi pilti hoopis jalgpallur N’Golo Kante või kaugushüppaja Greg Rutherfordiga.

Liam Gallagher ise reageeris olukorrale sõbralikult: «Sind on ka tore näha, Mo.»

Good to see u2 mo as you were LG x https://t.co/2jHnnVSFzI