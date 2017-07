Video: Mayweather loopis McGregori näkku hunniku sularaha

26. augustil aset leidva poksimatši promomiseks mõeldud meediatuuri kolmandal pressikonverentsil tuletas Mayweather McGregorile meelde, et iirlane on allaandja. Lisaks pidas ta vajalikuks iirlasele sularahapataka näkku visata. «Mina juhin seda sõud,» tuletas karjääri jooksul kaotusteta püsinud poksija McGregorile meelde. Iirlane polnud aga 40-aastase Mayweatheri tembust kuigi vaimustatud: «Need on ju kõik 1-dollarilised. Kus õige raha on?»

Võrreldes eelnevate pressikonverentsidega, kippusid ka sel korral solvangud samasse auku kukkuvat ning Sportsmaili hinnangul hakkavad neil ideed otsa saama. Siiski soovis McGregor vähemalt ühe asja New Yorgis selgeks teha: «Kas teate, et olen poolenisti mustanahaline? Ole nabast all pool pooleldi must.» Nimelt tabasid McGregorit pärast teist pressikonverentsi süüdistused nagu oleks iirlasel midagi mustanahaliste vastu.

Täna õhtul jätkub meediatuur viimase pressikonverentsiga Londonis Wembley staadionil.