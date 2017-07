Juventuse endine tähtmängija: mul ei lubatud muusikat kuulata, aga ilma selleta ei suuda ma elada

Alves pidas Juventuses vastu vaid aasta. Enne seda mängis ta pikalt Barcelonas ning tuleval hooajal esindab 34-aastane jalgpallur PSG värve. «Nad ei saanud minust aru, ei väljakul ega selle kõrval. Aja möödudes see natuke küll paranes,» kritiseeris ta oma eelmist klubi.

Mis siis Alvesele meeltmööda polnud? «Siin on näide: riietusruumis ei tohtinud me muusikat kuulata. Ma ei saa ilma muusika ja tantsimiseta elada. Ma ei ole hull inimene, kes tahab reegleid muuta. Igal inimesel on oma viis, kuidas ta oma energiataset tõstab ning seda teistele üle kannab. Mulle meeldib, kui mind ümbritsev atmosfäär on rõõmus ning kokkuhoidev. Aga mind vaadati kahtlustavalt. Hooaja edenedes hoiak minu suhtes veidikene küll paranes,» rääkis Alves.

Kuigi brasiillasel oli võimalik liituda ka Manchester Cityga, otsustas ta PSG kasuks. «Jah, rääkisin Pep Guardiolaga ning selgitasin talle oma otsuse tagamaid. Me suhtume teineteisesse austusega. Ma ei tea, kas ta sai minu otsusest aru, kuid lõpuks olen mina see, kes selle otsuse teeb.»