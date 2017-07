Liidrisärgi kaotanud Froome: mul puuduvad vabandused

Froome jääb pärast 12. etappi Astana mehest üldarvestuses maha kuue sekundiga. Vahed on väikesed ning mingisugusest allaandmisest pole juttugi. «(Eilne) lõputõus oli jõhker, kohati oli tõusuprotsendiks 20. Kuid võidusõit on täies hoos. Pikk tee on veel minna ja teel Pariisi tuleb kõva võitlus,» vahendab Spordipartner Froome’i sõnu.

Check out just how steep that final climb was today through @VelonCC's #TDF2017 stage 12 @GoPro highlights pic.twitter.com/3s4y90WxBj — Team Sky (@TeamSky) July 13, 2017