Vettel testib täna esmakordselt vormelite väljanägemist oluliselt muutvat lahendust

Vetteli Ferrari kokpitile keeratakse kilp peale esimesel vabatreeningul. «Sõidan alguses sellega. Eks näis kui kauaks. Olen seda lahendust arvutist näinud, kuid mitte päris elus. Eks ma hiljem tutvun sellega,» rääkis Vettel eile.

Rahvusvaheline Autospordiliit FIA on pärast Halo kasutuselevõtu edasilükkamist otsinud juba mitu kuud alternatiivset kokpitikaitset. Kilbi puhul on tegu läbipaistva kaitsega, mis ulatub pea auto ninani välja. Vormelibosside hinnangul on uudne lahendus võrreldes Haloga silmale ilusam vaadata.

FIA loodab, et täna testitav lahendus saab lõplikult valmis 2018. aastaks. Kui seda ei juhtu, pöördutakse tagasi Halo poole.