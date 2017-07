Verstappen Hamiltonile: mind oleks sellise käitumise eest maha lastud

Hamilton ise viibis samal ajal Kreekas oma sõpradega kahepäevasel puhkusel ning õigustas oma otsust hiljem pressikonverentsil. «Kõigil on õigus iseseisvalt otsustada. Tundsin, et hooaeg on olnud päris pingeline ning vajasin selleks nädalavahetuseks parimat ettevalmistust. Tänavune hooaeg on minu jaoks kõige tähtsam!»

«Kui Lewis tahab puhkust, siis ta võib puhkuse võtta. Kui see muudab ta kiiremaks, siis ta peabki seda tegema. Kuid ma usun, et Inglismaa fännid oleksid tahtnud teda seal näha,» ütles Verstappen selle peale.

«Kui mina oleksin Hollandis midagi sellist teinud, siis mind oleks maha lastud. Sellistel üritustel on kasulik osaleda. Londoni üritus oli tegelikult suurepärane, inimesed tulid kohale ning meie tegime sõõrikuid, kuigi tegelikult poleks tohtinud,» jätkas Verstappen.