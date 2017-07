Täna ja homme: Tartu rallil kihutab Eesti paremik

Reede hommikuse seisuga on võistlusele registreerunud 85 võistluspaari üheksast riigist. Neljapäeval registreerisid end võistlusele Eurolamp World Rally Team sõitjad Valeriy Gorban – Sergei Larens, kes toovad rajale Mini Cooper WRC auto. See tähendab, et tänavusel Tartu rallil saab näha kahte WRC autot, sest juba varem olid end võistlusele registreerinud Eesti meistrivõistluste 4WD absoluutarvestuse liidrid Georg Gross – Raigo Mõlder, kes stardivad võistlusele Ford Fiesta RS WRC autol.

Sel hooajal tulevad Ford Fiesta prototüübil esmakordselt rajale Egon Kaur ja Annika Arnek, prototüüpidega on stardis veel Rainer Aus - Taaniel Tigas ja Priit Koik - Silver Simm. N-rühma Mitsubishil loodavad kõrgesse mängu sekkuda ka Siim Plangi - Urmas Roosimaa.

Ralli katsete kava:

REEDE

1. Sirvaste 1 (10,53 km) - algus kell 17.53

2. Sirvaste 2 (10,53 km) - 18.18

3. Mammaste 1 - (1,91 km) - 19.00

4. Mammaste 2 - (1.91 km) - 19.15

LAUPÄEV