Talasbajev lahkub poole hooaja järel Tulevikust

«Täname Kazi tema panuse eest ja soovime talle edu uuteks väljakutseteks. Istusime Kaziga maha ja arutasime hetkeolukorra üle ning leidsime mõlemad, et just nüüd oleks tal õige aeg edasi liikuda. Ta jääb siinoldud aega ja siinseid inimesi positiivselt meenutama ning meie teda samuti,» kõneles klubi president Raiko Mutle.

Talasbajev käis Tuleviku eest Eesti meistriliigas platsil 15 kohtumises ja lõi kaks väravat, kui realiseeris märtsis penalti Paide Linnameeskonna vastu ja tegi aprillis sama, kui Tulevik kohtus Tartu Tammekaga. Lisaks teenis kasahh kolm kollast kaarti.

Tulevik on suvise üleminekuakna jooksul seni meeskonda täiendanud Nõmme Kaljust laenatud Vlasii Sinjavski, Florast laenule toodud Herol Riibergi ja samuti Flora ridadest meeskonda naasnud Oskar Berggreniga.