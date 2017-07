Nõmme Kaljul on käest libisemas võimalus kohtuda Prantsusmaa tippklubiga

Kalju eilne kaotus esimeses mängus ja Videotoni poolt löödud kolm võõrsilväravat tähendavad, et ülisuure tõenäosusega mängib just Ungari klubi järgmises ringis Bordeaux'ga. Prantsusmaa klubi kuulsaim mängumees on 36 korda rahvuskoondist esindanud Jeremy Toulalan. Klub on kuuekordne Prantsusmaa meister, viimati suudeti tiitel võita 2009. aastal. Eelmisel hooajal lõpetati Prantsusmaa kõrgliiga 6. kohaga.

Euroopa liiga 3. kvalifikatsiooniringi paarid:

PSV Eindhoven (NED) v Osijek (CRO) või Luzern (SUI)

Norrköping (SWE) või Trakai (LTU) v Shkëndija (MKD) või HJK Helsinki (FIN)

Krasnodar (RUS) v Slovan Bratislava (SVK) või Lyngby (DEN)

Sturm Graz (AUT) või Mladost Podgorica (MNE) v Fenerbahçe (TUR)

Panathinaikos (GRE) v Gabala (AZE) või Jagiellonia Białystok (POL)

Shamrock Rovers (IRL) või Mladá Boleslav (CZE) v Kairat Almaty (KAZ) või Skënderbeu (ALB)

Austria Wien (AUT) v Progrès Niederkorn (LUX) või AEL Limassol (CYP)

Dinamo Zagreb (CRO) v Vaduz (LIE) või Odd (NOR)

Dinamo București (ROU) v Athletic Club (ESP)

Olimpik Donetsk (UKR) v PAOK (GRE)

Arka Gdynia (POL) v Ferencváros (HUN) või Midtjylland (DEN)

Östersunds (SWE) või Galatasaray (TUR) v İnter Bakı (AZE) või Fola Esch (LUX)

Bordeaux (FRA) v Nõmme Kalju (EST) või Videoton (HUN)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) või KR Reykjavík (ISL) v Panionios (GRE) või Gorica (SVN)

Valletta (MLT) või Utrecht (NED) v Haugesund (NOR) või Lech Poznań (POL)

CSU Craiova (ROU) v AC Milan (ITA)

Brøndby (DEN) või VPS Vaasa (FIN) v Hajduk Split (CRO) või Levski Sofia (BUL)

Gent (BEL) v Altach (AUT) või Dinamo Brest (BLR)

Astra Giurgiu (ROU) või Zirë (AZE) v Olexandriya (UKR)

Everton (ENG) v Ružomberok (SVK) või Brann (NOR)

Aberdeen (SCO) või Široki Brijeg (BIH) v Apollon Limassol (CYP) või Zaria Balti (MDA)

Irtysh Pavlodar (KAZ) või Crvena zvezda (SRB) v Sparta Praha (CZE)

Beitar Jerusalem (ISR) või Botev Plovdiv (BUL) v Marítimo (POR)

Zenit (RUS) v Trenčín (SVK) või Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)

Marseille (FRA) v Oostende (BEL)

Freiburg (GER) v Valur Reykjavík (ISL) või Domžale (SVN)

Cork City (IRL) või AEK Larnaca (CYP) v Rabotnicki (MKD) või Dinamo Minsk (BLR)

Željeznicar (BIH) või AIK (SWE) v Braga (POR)

Liepāja (LVA) või Sūduva (LTU) v Sion (SUI)