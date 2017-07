Ricciardo pettus Bottase joomakommetes: ta tegi soomlastele häbi

Seejuures märkis Ricciardo, et Bottas üritas poodiumilt joomata jalga lasta juba Aserbaidžaanis. «Kuulsin, et soomlased armastavad juua. Aga Valtteri ei suutnud eelmisel pühapäeval nende lippu kõrgel hoida. Valtteri Bottas,» ahvis austraallane soome aktsenti. «Häbi tal olgu. Olen pettunud!»

Lisaks ajas Ricciardo «kingastjoomise» populaarsuse eeskätt intervjueerijate kaela – tema ise ei olevatki plaaninud sellest mingit traditsiooni teha. «Nende seas on mõned haiged inimesed!» naeris Ricciardo. «Lisaks karjuvad inimesed mulle juba tänaval, et tee kingakat! No ma ei võta ju niisama heast peast kinga jalast ära, et sealt juua. Tundub, et olen endale ise augu kaevanud,» kurtis Ricciardo ajakirjanike naeru saatel.

Ricciardo kõrval istunud Lewis Hamilton, kes on seni kingajoogist pääsenud, lubas samuti, et ei kavatse seda menüüsse võtta. «Pole just kõige toredam asi – eriti, kui tegu on kellegi teise jalatsiga!» teatas ta.

«Tõsi, kui lasta kets ringi käima, läheb asi riskantseks,» nõustus Ricciardo. «Niisugusel juhul võib kogu poodiumiseltskond nädalaks ajaks haiglasse sattuda!»

