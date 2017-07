Rekordeid püstitav ja püüdev Federer jõudis Wimbledonis taas finaali

Seal ootab teda Marin Cilic, kes alistas teises poolfinaalis ameeriklase Sam Querrey. Kui Federer suudab pühapäevases finaalis Cilicist jagu saada, kerkib ta Wimbledoni kõigi aegade kuningaks. Seni on nii šveitslasel, ameeriklasel Pete Samprasel kui ka inglasel William Renshawl seitse üksikmängutiitlit, kaheksas võit tõstaks Federeri omaette klassi ja vastava arvestuse tippu.

Kaks tundi ja 18 minutit kestnud mängus Berdychiga lõi Federer 13 serviässa vastase üheksa vastu ning tegi 53 äralööki ja 20 lihtviga. Berdychil kogunes äralööke 31 ja lihtvigu 19.

The final awaits. @rogerfederer beats Tomas Berdych 7-6, 7-6, 6-4 to move within one win of a record eighth men's singles title #Wimbledon pic.twitter.com/EeyG5yzO5T

"This triumphant year for @rogerfederer continues"



He moves into his 11th #Wimbledon singles final without dropping a set... pic.twitter.com/OX1Hh7E1m2