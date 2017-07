Bottast tabas Silverstone'is Hamiltoni saatus

Bottase Mercedesel vahetati käigukast, mis ei pidanud vastu nõutud viite etappi. Reeglite kohaselt tähendab see stardirivis viiekohalist karistust. Täpselt sama saatus tabas eelmisel etapil Austrias Bottase tiimikaaslast Lewis Hamiltoni, kes startis seetõttu mitte kolmandalt, vaid alles kaheksandalt kohalt. Britil ei õnnestunudki Austrias poodiumile jõuda, sest ta lõpetas Bottase, Sebastian Vetteli ja Daniel Ricciardo järel alles neljandana.

MM-sarja üldliider on üheksa etapiga 171 punkti kogunud Vettel, Hamiltonil on 151 punkti. Bottas on 136 punktiga kolmandal kohal.