Meeldiv üllatus: Eesti koondisest välja langenud poolkaitsja siirdus Sloveenia kõrgliigasse

Kevadel liigatabelis seitsmendal kohal lõpetanud Rudar on tulnud kahel korral Sloveenia Vabariigi meistriks, seda 1977. ja 1991. aastal. Pärast Sloveenia taasiseseisvumist on parimal juhul lõpetatud kõrgliiga kolm korda pronksmedalil. Mitmel hooajal on mängitud ka eurosarjas ja 2009. aastal mindi seal loosi tahtel vastamisi Narva Transiga, kellest saadi kahemmängu kokkuvõttes jagu 6:1. Viimati võideti kõrgliigas pronks 2014. aastal, pärast seda on korra saadud kuues ja kaks korda kaheksas koht.

Antonov oli klubita alates maikuust, kui lõpetas lepingu Austria esiliigameeskonna SV Horniga. «Rudar on traditsioonidega klubi ja testiperioodi jooksul võeti mind siin soojalt vastu. Tundsin kohe, et olen osa meeskonnast. Riietusruumis valitseb väga mõnus atmosfäär ja mulle meeldib treeneri tööstiil,» kiitis Antonov klubi kodulehele antud lühiusutluses uut juhendajat, kogenud Marijan Pušnikit. «Isiklike eesmärkidena tahan päev-päevalt areneda ja saavutada meeskonnaga koos seatud sihte,» lisas Antonov.