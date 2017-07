Video: Klavani klubikaaslane sai debüüdil jala valgeks

Et Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi plaan nägi ette eri poolaegadel erinevate koosseisude mängitamist, tegi eestlane kaasa 45 minutit.

Wigan asus kohtumist 21. minutil juhtima, kuid Liverpooli värava lõi vahetult enne poolajavilet debüüdi teinud Mohamed Salah.

A debut, a pleasing goal and some welcome returns.



: https://t.co/qjYrVTyOHI pic.twitter.com/UcEb8q4lcg — Liverpool FC (@LFC) July 14, 2017

Klopp rääkis mängujärgsel pressikonverentsil, et meeskond kasutab sõprusmänge korraliku treeningu eesmärgil.

«Võite aimata, et ma pole meie esitusest ülemäära joovastuses, aga kõik on korras. Eriti esimesel poolajal võinuksime rohkem väravaid lüüa ning teisel poolajal seda kohe kindlasti teha, aga Wigan tegi tõesti head tööd. Neil on hea meeskond, noored mängijad, seega see polnud lihtne. Aga vähemalt tegime järjekordse mängu, kus vigastusi ei tekkinud. Hästi,» sõnas ta mängujärgsel pressikonverentsil.

Liverpooli järgmine sõprusmäng on nelja päeva pärast, kui kohtutakse Crystal Palace'iga.

Vaata ka videot mängu tipphetkedest: