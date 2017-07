Mourinho võttis Ibrahimovici osas lõpuks sõna

Eelmisel aastal Manchester Unitedis pallinud, kuid praegu vabaagendi staatuses olev Zlatan sai eelmise hooaja lõppfaasis ränga põlvevigastuse ning ennustati, et enne aastavahetust ei pruugi ründaja platsile naasta. Nüüd räägitakse, et vanameister on põlvevigastusest paranemas loodetust kiiremini ja teda võib peagi palliplatsil näha.

Mourinho sõnul võib rootslane olla mänguvalmis detsembris ning kuigi mingit lepingut temaga pole, oodatakse teda avasüli meeskonda. «See on võimalik. Kõik võimalused on olemas. Tahtsime olla ausad, avatud ning kõik on tema otsustada. Uut lepingut pole, sest laseme kõigil rahulikult mõelda ja otsustada.»

Ibrahimovic taastub traumast Inglismaal ning teeb tihedat koostööd ManU arstidega. Viimased olevat tema paranemiskiirusest hämmastuses.

«Avasime talle ukse, et meiega koos taastuda ning samal ajal teha otsus, mis teeks meid kõiki õnnelikuks. Aga miks mitte oodata pallurit, kes on meile palju andnud,» kinnitas Mourinho.