MM-finaalturniiri piletit jahtiva vollekoondise kapten: võitlus on ülioluline

«Alustasime päris suurte koormustega, nädala lõpu poole on natuke rahulikum olnud. Mitte midagi ülihead pole, aga seal on kindlasti aega asja natuke sättida,» selgitas Toobal, et korralikumad saalitreeningud on veel ees.

Samas tõdes Toobal, et pole pallisaalis viibitud paari päevaga aru saanud, et treenerid oleksid rahulolematud. «Võitlust on päris palju ning see ongi meie mängus ülioluline. Kui see tuleb trennis, on see loogiline, et see tuleb ka mängus.»

19. kuni 23. juulini Belgias peetaval MM-valikturniiril osalevad lisaks Eesti rahvuskoondisele korraldajamaa, Hispaania, Saksamaa, Valgevene ja Slovakkia. Kuue meeskonna vahel mängitakse välja vaid üks koht järgmisel aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile. Toobal hindas vastaseid:

«Belgia mängis maailmaliiga esimest tugevusgruppi väga hästi. Saksamaal on mehi juurde tulemas, kindlasti tahavad nad proovida edasi saada. Siis võiks Eesti juba tulla, Slovakkia on natuke lahtine, aga neil on kindlasti palju kvaliteeti. Ühtegi lihtsat vastast ei saa olema.»