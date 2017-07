Hamiltoni-tüli haripunkt: mõni mees olgu õnnelik, et üldse sõita saab?

«Kohtunikud uurisid videot ja autode telemeetriat ning leidsid, et ehkki Hamiltoni positsioon 16. kurvis võis teoreetiliselt Grosjeani mõjutada, ei rikkunud see tema ringiaega,» teatas Rahvusvaheline Autoliit (FIA) lühikese uurimise järel. Veel enne otsuse avaldamist oli Hamilton prantslase ees vabandanud ning selgitanud, et tiim ei teatanud talle raadio teel, et konkurent on selja tagant lähenemas.

Grosjean polnud otsusega nõus. «Kaotasin selles kurvis 0,35 kuni 0,4 sekundit. Kui see pole takistamine, siis mis üldse on? Kohtunikud olid tema suhtes leebed, sest ta võitleb tiitli pärast. Kui rollid olnuks vastupidised, oleks mind tema asemel kindlasti karistatud,» torises prantslane. «Kas pean järgmisel korral talle tagant otsa sõitma, et tõestada – ta jäi mulle ette?»

Haasi tiimijuht Günther Steiner toetas mõistagi oma sõitjat. «Lewis on maailmameister, ta peaks sellises olukorras paremini hakkama saama. Miks ta peab teisi niimoodi segama? Kui keegi talle samal moel ette jääks, oleks see kohe katastroof. Kui loome kaks klassi ja neisse kuulujatele kehtivad erinevad reeglid, on asi halb. Karistused ei ole kunagi võrdsed – kõik sõltub sellest, kui suur nimi sa oled.»

Mercedese tiimiboss Toto Wolff leidis seepeale, et Grosjean võiks pigem suu kinni hoida – tegi ju prantslane vormel 1 sarja saabudes kohe esimesel aastal mitu avariid ja sai lõpuks isegi üheks etapiks võistluskeelu. «Mõni lihtsalt peab kogu aeg vinguma. Ma ei taha sellest isegi rääkida. Kui Romain Grosjean hakkab teistele sõitjatele karistusi nõudma, siis vaadaku parem oma minevikku. Ta peaks õnnelik olema, et tal üldse lastakse vormel 1 sarjas osaleda.»

Vaata allolevat videot ja otsusta ise - kas Hamilton väärinuks karistamist?