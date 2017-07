Andekas noorrattur otsustas ootamatult tippspordis aja maha võtta

«Tahan võtta aega, et teha ka teisi asju, mis on mind paelunud. Soovin leida tasakaalu armastatud spordiala ja ülejäänud elu vahel. Unistan suurtest saavutustest rattaspordis, kuid minu vanuses on oluline aru saada, et aeg läheb ja halvim asi on see, kui piitsutan end tagant ja põlen läbi enne, kui valmis olen,» selgitas Costa.