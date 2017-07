Kuue riigi nõue: «terroristide kindluselt» Katarilt tuleb võtta jalgpalli MM

Saudi Araabia, Jeemeni, Mauritaania, Araabia Ühendemiraatide, Bahreini ja Egiptuse nõue ei tule suure üllatusena, sest juunis katkestasid kõik kuus riiki Katariga rahvusvahelise sidemed. Kuuik viitab FIFA koodeksi 85. punktile, mis lubab organisatsioonil eriolukorras mis tahes riigilt korraldusõiguse ära võtta.

Kuue riigi saadetud kirjast rääkis Šveitsi veebilehele The Local FIFA president Gianni Infantino. «Nad hoiatasid, et riigis, mis on «terroristide baas ja kindlus», on fännide ja mängijate turvalisuse tagamine seotud suure risikiga,» rääkis Infantino veebiküljele. Ühtlasi kinnitas ta, et kuuik kavatseb palve mittetäitmisel turniiri boikoteerida.

Käimasoleva 2018. aasta MM-valikturniiri seisu vaadates oleks vähemalt Saudi Araabia ja Egiptuse eemalejäämine arvestatav hoop, sest mõlema koondised liiguvad praegu kindlalt MMile pääsemise kursil. Väike lootus on säilinud ka Araabia Ühendemiraatidel. Jeemen jäi Aasia eelmises valikringis oma grupis kindlalt viimaseks ning Mauritaania kaotas samuti teises ringis. Edasipääsulootuse minetas varakult ka Bahrein, kuid näiteks 2010. aasta MMile pääsemisest oldi samas vaid ühe võidu kaugusel.

Saudi Araabia, Jeemen, Mauritaania, Araabia Ühendemiraadid, Bahrein ja Egiptus katkestasid juunis Katariga diplomaatilised suhted ja sulgesid transporditeed, pannes Katarile süüks Iraani toetamist ja terrorismile kaasaaitamist. Doha on süüdistusi eitanud. Katari MM on olnud algusest peale vastuolude küüsis, sest kõrberiigi kliima tõttu oli FIFA sunnitud nihutama turniiri novembrile ja detsembrile, mis lööb omakorda sassi kõikide Euroopa suurliigade ajagraafiku.