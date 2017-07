Red Bull lööb maailmameistri poja suure suu tõttu tiimist minema

Sainz Jr on kogunud üheksa etapiga 29 punkti, mis annab talle hooaja kokkuvõttes 9. koha. Hispaanlase tiimikaaslasel Daniil Kvjatil on samas vaid neli punkti. Väljaande teatel soovib Toro Rosso emafirma Red Bull aga 22-aastasest hispaanlasest vabaneda, sest noormees on viimasel ajal korduvalt tiimi suhtes kriitiliselt sõna võtnud. Viimaseks piisaks karikas olid mitu teravat intervjuud, mille Sainz Jr andis eelmisel nädalavahetusel Austrias Red Bulli koduringrajal peetud etapi eel ja järel.

Sainzi teeneid kasutaks hea meelega hooaja teises pooles Renault – prantsuse tootja pole rahul inglase Jolyon Palmeri esitustega. Palmer pole Renault’ roolis tänavu veel punktikohale jõudnud, mullu jäi tema arvele 21 etapiga üks punkt. Nii ongi Red Bulli sõitjateprogrammi juht Helmut Marko ja Renault’ boss Cyril Abitebouil pidanud viimastel päevadel läbirääkimisi, et Renault ostaks Sainzi aasta lõpuni kehtiva lepingu välja.

Tehingu hinnaks on väidetavalt kaheksa miljonit dollarit ning kui see õnnestub, istuks Sainz juba järgmisel etapil Ungaris Renault' rooli. Hispaanlast asendaks Toro Rossos Red Bulli noorteprogrammi kuuluv 21-aastane prantslane Pierre Gasly, kes võitis mullu GP2-sarja.