Mourinho kustutas ühe hoobiga Unitedi fännide unistuse

Juunis, kui Ronaldole esitati Hispaanias süüdistus maksupettuses, spekuleerisid paljud allikad eesotsas BBC-ga, et portugallane tahab Madridi Realist lahkuda ja on valmis naasma Unitedisse. Ronaldo lahkus sealt 2009. aastal toona maailmarekordilise üleminekutasu ehk 80 miljoni naela eest.

Koos Unitediga USAs hooajaeelsel tuuril viibiv Mourinho sõnas aga nüüd, et Ronaldo ostmine oleks majanduslikult mõeldamatu. «Ma ei lase oma klubil raisata aega mängijate peale, kelle ostmine kujutab endast võimatut missiooni. Ronaldo on Realile niivõrd tähtis mees, kellel on ka suur majanduslik võim. Me pole suutnud leida ühtegi põhjust, mis võiks panna meid arvama, et ta on valmis lahkuma,» vahendab BBC Mourinho sõnu.

Samuti on peatreener loobunud teise Reali ründaja Alvaro Morata jahtimisest, sest äsja osteti Evertonist esiründajaks Romelu Lukaku. «Kahju küll, sest Morata jõudis Reali esindusmeeskonda minu käe all ja ta meeldib mulle väga. Nautisin seda, kuidas ta Torino Juventuses ja Realis arenes. Ent me pole tema praeguse klubiga kokkuleppele jõudnud ja ma ei usu, et ta meiega liitub,» sõnas Mourinho.

United alustas hooajaks ettevalmistumist täna öösel, kui sõprusmängus alistati 5:2 Los Angeles Galaxy. Kaks väravat lõi Marcus Rashford, ühe lisasid Marouane Fellaini, Henrik Mkhitarjan ja Anthony Martial.