Video: kogenud hollandlane teenis soolosõiduga etapivõidu, Froome säilitas liidrisärgi

Talle järgnesid itaallane Diego Ulissi (UAE Team Emirates, +19 sek), prantslane Tony Gallopin (Lotto Soudal, +19 sek) ning Sloveenia rattur Roglic Primoz (Team Lotto NL-Jumbo, +19 sek).

«See on uskumatu. Ma olen nii õnnelik, et sain lõpuks Tour de France’il etapivõidu. Olen selle nimel viimased aastad kõvasti tööd teinud. Mõtlesin, et üllatan konkurente viimase 30 kilomeetri jooksul. Ma arvan, et ma pole kunagi niivõrd kaua üksinda ees püsinud, kuid täna sain sellega hakkama,» ütles Mollema pärast võidukat finišit.

Üldarvestuse liidrid ehk Chris Froome (Sky), Fabio Aru (Astana) ja Romain Bardet (AG2R) ületasid finišijoone üheskoos grupis, mis kaotas Mollemale kuue minuti ja 25 sekundiga. Ühtlasi tähendab see, et enne homset Touri teist ja viimast puhkepäeva säilitas liidripositsiooni tiitlikaitsja Froome, kellele järgnevad 18-sekundilise kaotusega Aru ning 23-sekundilise kaotusega Bardet.

104. Tour de France'il jääb sõita veel kuus etappi ning velotuur lõppeb täpselt nädala pärast Prantsusmaa pealinnas Pariisis.