Vettel Ferrari meeskonda tabanud draamast: see tuli meile üllatusena

Vormel 1 sarjas sõitva Ferrari piloot Sebastian Vettel polnud nõus väitega, et tema tänast sooritust Suurbritannia GP-l võib nimetada «katastroofiks». Seda olenemata asjaolust, et sõidu lõpuosas lõhkes rehv nii temal kui ka meeskonnakaaslasel Kimi Räikkönenil, mistõttu ületas neljakordne maailmameister finišijoone alles seitsmendana ning lasi neljandat aastat järjest kodupubliku ees võidutsenud Lewis Hamiltoni (Mercedes) MM-sarja üldarvestuses endale ohtlikult lähedale (sakslase ja briti vahe on nüüd vaid üks punkt).