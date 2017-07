Üheksa vägevat fakti Roger Federeri fenomeni kohta

8 meeste üksikmängu Wimbledoni meistritiitlit on Federer võitnud. See on rekord. Pete Sampras (USA) võitis seitse ja Björn Borg (Rootsi) viis tiitlit.

11. korda mängis Federer Wimbledoni finaalis, mis on suure slämmi turniiride rekord. Teisel kohal on Rafael Nadal (Hispaania) kümne finaaliga (kõik võidukad!) Prantsusmaa lahtistel.

19 suure slämmi turniiri finaali 29 mängitust on Federer võitnud. Järgnevad Nadal 15, Sampras 14 ning Novak Djokovic (Serbia) ja Roy Emerson (Austraalia) 12 tiitliga.

93 ATP turniiri esikohta on nüüd Federeri arvel. Ta jääb alla ainult tšehh Ivan Lendlile ja ameeriklasele Jimmy Connorsile, kes võitsid karjääri jooksul vastavalt 94 ja 109 profiturniiri.

2 mängijat on võitnud Wimbledonis meeste üksikmängu ilma settigi kaotamata: Borg 1976. aastal ja Federer tänavu.

35 aasta ja 342 päeva vanusena sai Federerist vanim Wimbledoni meeste üksikmängu tšempion. Senine rekord kuulus ameeriklasele Arthur Ashe'ile, kes oli 1975. aastal võites 31 aasta ja 360 päeva vanune.

70 suure slämmi turniiril on Federer karjääri jooksul osalenud. Sama palju on suutnud vaid Fabrice Santoro (Prantsusmaa). Kui Federer mängib USA lahtistel, kuulub rekord ainuisikuliselt talle.

1111 matši on Federer profikarjääri jooksul üksikmängus võitnud. Kaotusi on sinna kõrvale kogunenud 247.

625 miljonit dollarit on tema teenistus (auhinnaraha, sponsorsummad ja kõik muu) 1998. aastal alanud profikarjääri jooksul.