«Troonide mängu» tegelaste saatust juhib George R.R. Martini jalgpalliarmastus?

Nimelt raporteerib portaal TMZ, et Alfie Allen, kes kehastab sarjas Theon Greyjoyd, kandis maailma filmimekasse jõudes peas New York Jetsi ameerika jalgpalli meeskonna nokamütsi. Kui innukas kõmureporter tema käest küsis, kes on inglase lemmikmängija Jetsi ridadest, jäi Allen aga vastuse võlgu. «Thierry Henry,» vastas ta iroonitsedes, meenutades kunagi koos Joel Lindperega New York Red Bullsi hariliku jalgpalli klubis pallinud Prantsusmaa vutilegendi.

Et Allen peab igapäevaelus kandma mütsi, on mõistetav - «Troonide mäng» on ülemaailmne fenomen ning seal alates esimesest hooajast figureerinud britt hindab ilmselt igat võimalust tähelepanu eest anonüümse noka alla peituda. Kuid miks ometi valis ta peakatteks just Jetsi mütsi, kui tal meeskonnaga isiklik side puudub?

Vastus võib peituda Alleni soovis figureerida ka sarja kaheksandas ja viimases hooajas. Nimelt on «Jää ja tule laul» raamatusarja, mille põhjal «Troonide mäng» valmib, autor George R.R. Martin tuntud kui kahe asja armastaja: oma tegelaste armutu tapmine ja New Yorki ameerika jalgpalli klubid.

Martin on nii NY Jetsi kui Giantsi nõnda tulihingeline toetaja, et ta on viimase meeskonna eduloo kirjutanud sisse ka oma raamatutesse. Sarja viiendas romaanis «Tants lohedega» haarab Tyrion Lannister pika merereisi käigus igavuse peletamiseks riiulilt raamatu «Triarch Belicho elu». Seal on kirjas, kuidas Belicho oli «kuulus Volanteeni patrioot, kelle pidurdamatu edulugu ning vallutusretked said järsu lõpu, kui ta hukkus hiiglaste hammaste all.»

NFLi fännidele võiks see lugu meelde tuletada 2007. aastat, kui Bill Belichicki (Belicho) juhendatavad New England Patriotsi (patrioot) tiim, kes polnud hooaja peale kaotanud veel ainsatki mängu, jäid kõige olulisemas matšis ehk Super Bowlis alla Giantsile (hiiglased) 14:17.

Vaevalt et Alleni (potentsiaalsest) moosimisest Martini kirjutistele aga suuremat mõju on. Kõik sarja selle hooaja osad on juba filmitud ning Theon on ilmselt piisavalt tähtis tegelane, et kui ta just nendes surma ei saa, kohtab teda kindlasti ka viimasel hooajal.