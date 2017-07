Kontaveit tõusis karjääri parimale positsioonile

Sel nädalal võistleb Kontaveit Gstaadis toimuval WTA turniiril, kus kohtub avaringis Martina Trevisaniga. 23-aastane itaallannagi on teinud tubli tõusu – viimaste nädalatega kerkis ta 14 pügala võrra ning paikneb nüüd edetabeli 154. real.

Kaia Kanepi, kes pääses Wimbledoni kvalifikatsiooniturniiril teise ringi ning teenis selle eest 20 edetabelipunkti, leiab uues järjestuses 444. tabelirealt. Pikalt vigastusega kimpus olnud eestlanna kerkis võrreldes eelmise tabeliga 105 koha võrra.

Uus maailma esinumber on Karolina Pliskova, kes võttis koha üle Angelique Kerberilt. Muruväljakute suure slämmi võitnud Garbine Muguruza tõusis viiendaks. Eestlannadest on Maileen Nuudi on WTA tabeli 1126., Valeria Gorlats 1212. tennisist.

Meeste paremusjärjestuses jätkab liidrina Andy Murray. Wimbledonis triumfeerinud Roger Federer kerkis kahe koha võrra, kolmandaks. Temast eespool on veel ka Rafael Nadal. Novak Djokovic jätkab neljandana. Eestlastest on kõrgeimal kuus tabelikohta tõusnud Vladimir Ivanov (ATP 403.). Teistest meie tippudest on Jürgen Zopp on 480., Kenneth Raisma 707. ning Mattias Siimar 1300. kohal. Sealjuures kerkis Poolas toimunud F4 Futures turniiril teise ringi jõudnud Siimar võrreldes viimase tabeliga suisa 232 kohta. Tegu pole siiski mehe karjääri parima positsiooniga: mullu oktoobris painkes ta 1286. kohal.