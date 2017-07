Klavani ja Liverpooli toetamine muutus esteetiliselt meeldivamaks

Liverpool demonstreeris täna oma uue hooaja kolmandat mänguvormi ja kuigi neoonroheline pole sealt kuhugi kadunud, on see taandunud väljakumängijate rõivailt väravavahikostüümile. Tavapallurid saavad edaspidi väljakule joosta stiilses oranžis särgis, mis koos sama värvi pükste-sokkidega jätab neist küll veidi liikluskoonuste mulje, aga vähemalt ei riiva see kooslus enam nõnda palju silma kui mullune.

Liverpool unveil their orange third kit for 2017/18! or nah?



( @LFC) pic.twitter.com/4Kzv4ayJCQ — B/R Football (@brfootball) July 17, 2017

Liverpooli peamine New Balance’i toodetud mänguvorm on ka tuleval hooajal traditsiooniliselt ühtses toonis punane. Uusim varusärk on aga erinevalt mullusest (must) valge ning sektoriti kaetud roheliste triipudega. Inspireeritud on see klubi esimesel tegutsemisaastal - 1892 - kantud särgist, aga kuna Inglismaa kõrgliigat pole Eestis kahjuks võimalik vaadata HD-kvaliteedis, lähevad peened triibudetailid esteetikat nautiva fänni jaoks kaotsi. Juurde käivad teisele mängusärgile lihtsad mustad püksid.

Mürgine Maru taandub aga Liverpooli fännide mälestusse kui üks kõige vähem armastatud vorme. Kokku kandis meeskond seda seitsmes mängus ning selle saldoks jäi kolm võitu, kolm kaotust ja viik Manchester Unitediga.

Hooajaeelsete sõprusmängude tuur on Klavani ja kogu ülejäänud Liverpooli meeskonna viinud Hong Kongi, kus kolmapäeval kohtutakse Crystal Palace’iga. 1. augustil peetakse Audi Cup võistluse raames sõpruskohtumine Müncheni Bayerniga ja päev hiljem kas Madridi Atletico või Napoliga ning neid mänge näeb Kanal 12 ja Postimehe vahendusel.