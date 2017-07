Ferrari katsetab Ungari GP järel Räikköneni tõenäolist asendajat

Pärast kahte järjestikkust GP-nädalavahetust on vormelimeeskondadel käsil puhkenädal, et seejärel siirduda hooaja 11. võidukihutamisele Ungaris. Tegevused Hungaroringil ei piirdu aga ainult GP-nädalavahetusega vaid sellele järgneb kahepäevane hooajasisene testisessioon.

Motorsport.com avaldas enda allikatele tuginedes, et Ferrari kavatseb ühel sealsel testipäeval oma vormelisse istutada praegu F2 sarjas kihutava Charles Leclerci. Monaco sõitja on hetkel F1 sõsarsarja suveräänne liider – kui hooaja 11 etapist on peetud kuus ning Leclerci nime tagant leiab 188 punkti. Teist kohta hoidev venelane Artem Markelov kaotab suisa 67 silmaga. Nende tulemuste valguses oodatakse mõistagi, et 19-aastane tulevikutäht astuks oma karjääris järgmise sammu.

Leclerc on varemgi F1-autot mekkida saanud. Kuna tegu on Ferrari noorteprogrammi kuuluva sõitjaga, katsetas ta mullu tiimi 2014. aasta vormelit ning lisaks lasi Itaalia meeskonnaga lähedastes suhetes olev Haas ta neljal võistlusnädalavahetusel vabatreeningul ringe mõõtma. 2017. aasta kiiremate vormelitega Leclercil aga kogemus puudub ja seetõttu ongi Ferrari jaoks oluline mees Ungaris rooli pista – et saada aru, kas temas on potentsiaali juba esimesel F1-aastal nimekas tipptiimis kihutada.

Ferrari vaatab uute sõitjate suunas, sest nii Räikköneni kui ka Vetteli kontrahtid lõppevad tänavuse hooajaga. Kui esimese tool kõigub korralikult, siis sakslasega loodab meeskond peagi allkirjastada lepingupikenduse.