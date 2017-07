Šokkväide: McGregor löödi juba sparringul pildituks

Šokeeriva uudisega tuli lagedale kunagine kahekordne maailmameister Jessie Vargas. Mees väitis Villanify Mediale antud intervjuus, et McGregor sparris hiljuti samuti peamiselt MMA-ringe väisanud Bradley Wheeleri vastu. Hariliku treeningu käigus olevat inglane McGregori pildituks löönud – või nõnda Vargas kuulis.

«Ma ootan, et Floyd võidab nokaudiga kuuendas või seitsmendas raundis. Mul pole kahtlustki. Ma tahan tegelikult selle peale rahagi panna – see on 100... 99-protsendiliselt kindel võit. See üks või 0,5 protsenti jääb võimalus, et Conor saab mõne õnneliku löögi pihta.»

McGregori praegune sparringupartner on kaasmaalane Tiernan Bradley, kel on mehe poksioskuste kohta öelda vaid kiitvaid asju: «Ta on oma jalgadega nõnda kiire, et on väga raske hinnata omavahelist vahemaad. Ta on nii kiire ja ennustamatu – see on väga ohtlik kombinatsioon. Ma ei usu, et Mayweather on kunagi varem kellegi sellisega võidelnud.»