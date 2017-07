Üks eestlane suurturniiril plindris, teine parandas šansse

Pühapäeval peetud esimese ringi matšides said nii Mousesports kui Penta kirja kaotused – esimesed kaotasid üllatavalt kindlalt 10:16 Gambitile, teised 13:16 SK Gamingule. Mõlemad mängud toimusid Inferno kaardil.

Enne veerandfinaale mängitakse Majori turniiril Šveitsi süsteemis, mis tähendab, et edenemiseks on vaja maksimaalselt viiest matšist kolme võitu ning tiimid lähevad alati vastakuti võistkonnaga, kel on sama võitude-kaotuste seis. See tähendas, et teises ringis kohtuti samuti avamatšis kaotusvalu tundud vastastega. Üksteisega kohtumist suutsid eestlaste tiimid vältida, ent Mousesportsi viis saatus kokku ülitugeva Faze Claniga. Rongi kaardil toimunud kahe tipptiimi lahingus oli Mousesportsil 13:15 seisul selg vastu seina, kuid esmalt võideldi välja 15:15 viigiseis ning lisaajal pandi oma paremus 4:0 maksma. 24 vastast maha nottinud ning ise 17 korda «surma saanud» Kool valiti sealjuures võitjate poolt mängu parimaks.

Ropzi tänase matši statistika. / Kuvatõmmis/Twitch

Rahvuskaaslase Tarni käsi kahjuks nõnda hästi ei käinud. Penta kohtus miinusringis Miraaži kaardil North tiimiga ning pärast uhket algust – sisse saadi 7:1 eduseis – jõud rauges. Lõpuks olid Penta kaotusnumbrid 9:16. Kaks kaotust tähendavad, et Pental pole enam taganemisteed – järgmine kaotus tähendab turniiri lõppu.

Eesti esportlaste vastased homses kolmandas mängudevoorus selguvad hiljem.