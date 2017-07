Selgus Anett Kontaveidi Gstaadi turniiri avamatši toimumisaeg

Enne mängu:

23-aastane Trevisan alistas otsustavas matšis 6:2, 6:2 pääsu eest põhiturniirile Venezuela 24-aastase sportlase Andrea Gamizi (WTA 307.). Kontaveit ja Trevisan varem omavahel kohtunud pole.

Täna avaldatud WTA edetabelis karjääri parimale ehk 32. kohale kerkinud 21-aastane Kontaveit sai 226 750 dollari suuruse auhinnafondiga Gstaadi turniiriks kolmanda asetuse. Esimene asetus on prantslannal Caroline Garcial (WTA 22.) ja teine asetus hollandlannal Kiki Bertensil (WTA 24.).

Teises ringis kohtub Kontaveidi ja Trevisani duelli võitja kas vabapääsmega põhiturniirile pääsenud 17-aastase šveitslanna Rebeka Masarovaga (WTA 468.) või põhitabelisse kvalifikatsiooniturniiri kaudu pääsenud 18-aastase venelanna Anna Kalinskajaga (WTA 150.).

