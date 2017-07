Hamilton on meeltesegaduses: armastan võidusõitu, aga kuue kuu pärast…

Juba mitmes intervjuus on Hamilton rääkinud, et tema vormel 1 karjäär võib selle hooaja järel lõppeda. Seda juttu rääkis ta ka pärast Suurbritannia GP-d. «See tunne, mis on mul autos kihutades, pole kunagi muutunud. Mis puudutab aga lepinguid ja asju, ma ei oska öelda, mis juhtub kuue kuu pärast,» vahendab Reuters Hamiltoni sõnu.

Hamiltoni ja Mercedese leping kehtib veel poolteist aastat. Mõnede spekulatsioonide kohaselt võiks Hamilton karjääri lõpetada hoopis Ferraris. «Tean, et armastan võidusõitu. Tõesti tunnen, et olen parem kui kunagi varem. Praegu ma armastan võidusõitu, aga kuue kuu pärast ma võib-olla… see on väga ebatõenäoline, et mulle ei meeldi enam võidu sõita. Ma teen kogu aeg hulle asju,» pööras Hamilton poole jutu pealt mõtte ümber.

«Isegi kui võidaksin tänavuse hooaja, ei tähendaks see, et riputaksin kohe kindad varna. Ma tahan kogu aeg rohkem võita,» jätkas Hamilton.