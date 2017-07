Video: Kontaveit pandi enne Šveitsi turniiri keerulisse olukorda

Et ka intervjuule veidi vürtsi lisada, pandi Kontaveit keerulisse olukorda ning talt uuriti, kuidas hääldada sõna «Schwiizerdütsch».

Eestlanna rääkis ka, et naudib Gstaadis mängimist, sest tihti tennisistid nii looduskaunis kohta turniiridele ei satu.

Intervjuu lõpus päriti, kus on juustumaiamad inimesed - kas Eestis või Šveitsis? Mida Anett arvas, vaata juba videost!

We treated @AnettKontaveit ​to a typical "Fondue-Plausch" experience in the beautiful ️ ➡️ @srfsport @Blickch @20min @WTA pic.twitter.com/g7bNs8sQ6Z