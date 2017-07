Avo Keel võrdles võrkpalli arengut korvpalli ja käsipalliga: võib-olla teevad meie treenerid paremat tööd

«Eesti koondise vanuseline struktuur on väga hea ning Eesti võrkpall on tõusutrendis,» hindas Keel ning lisas, et eriti hea töö on tehtud ära eelkõige kodukamaral. «Kui räägime korvpallist ja käsipallist, siis neil on sama süsteem. Aga meie treenerid teevad praegu võib-olla paremat tööd.»

Keel rõhutas, et praeguse koondise üks põhitegijatest, 23-aastane nurgaründaja Robert Täht, on tublisti arenenud.

«Võrreldes nende oskustega, mis tal olid ja praegu on, on ta ikka väga kvaliteetne ja tugev mängija. Ühtlasi on Aganitsal, Tammemaal, Treialil hakanud rohkem karva kasvama ning nad on loomulikult hakanud paremini mängima. Mängivad ju kõik välismaal,» hindab Keel Prantsusmaal pallivate Andri Aganitsa ja Timo Tammemaa ning Tšehhis leiba teeniva Henri Treiali oskusi. «Välismaa liigadesse ei võeta sellepärast, et oled ilus ja sile poiss, vaid sinna võetakse sellepärast, et mängida oskad,» kinnitas Keel.

2009. aastal pääses võrkpallikoondis samuti MMi otsustavasse ringi, kuid Serbias Kragujevacis vannuti alla korraldajatele, Hispaaniale ja Rumeeniale. Keel rõhutab, et toona oldi MM-finaalturniirile ehk isegi lähemal kui tänavu, kuid võimalusest tasub kinni haarata.

Koondis kohtub juba homme Valgevenega, seejärel minnakse vastamisi Hispaania, Saksamaa, Slovakkia ja Belgiaga. MMile pääseb vaid turniiri võitja.

«Valgevenest ja Hispaaniast on siin tugevamad oldud mitu aastat, Slovakkiaga mängiti Cretu juhendatud esimeses EM-valiksarjas. Siis Slovakkiale kahel korral kaotati, aga Eesti koondis on paremini mängima hakanud ning slovakid on tõenäoliselt järgi andnud. Saksamaal on mõned mehed puudu, põhidiagonaal ning üks esimene temporündaja. Samas lisanduvad neile väga kvaliteetsed sidemängija ja nurgamängija. Kindlasti on nad praeguse seisuga täiesti võidetav meeskond,» arvab Keel.

Kõige kõvem pähkel on Belgia. «Arvestades nende Maailmaliiga esitusi kõige tugevamas grupis, kus nad jäid napilt esikuuikust välja, on nemad kõige arvestatavamad vastased. Seal on vaja väga hästi mängida ning ehk siis pole kaalukausid sugugi ühele või teisele poole kaldu. Igal juhul on see Eesti võrkpallile suur võimalus.»