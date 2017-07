Wimbledoni tšempioni Muguruza nõustaja astub kõrvale

1994. aastal esimese hispaanlannana Wimbledoni üksikmängus tiitli teeninud Martinezil oli uue hoolealuse kohta jagada vaid kiidusõnu. «Kõik need kaks nädalat mängis ta igas mängus igat punkti. See näitab, kui tugev ta vaimselt on, ja näed, kuidas teised mängijad seetõttu murduvad. On väga tähtis, et ta on agressiivne, jõuline ja tegutseb selle nimel,» rääkis ta Hispaania ajakirjanikele.

Martinez ja Muguruza töötasid paari nädala jooksul hispaanlanna servilöökide kallal ning endise tennistina oskas Muguruzat toetada ka rasketel hetkedel. «Vahel võib isegi halvasti mängides võita. Poolfinaalis ütlesin talle, et see oli lihtsalt üks järjekordne mäng. Finaal samamoodi.»

Ometi naiste koostöö ei jätku. «Olen alati mängijatega kontaktis, aga astun kõrvale. Sam on tema treener ja jääb selleks.»