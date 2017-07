Klavani koduklubi sai hea uudise

Senegallasest ründemängija sai vigastada aprillikuises Premier League’i kohtumises linnarivaal Evertoni vastu ning vajas põlveoperatsiooni. Saksamaal läheb Liverpool vastamisi Berliini Hertha (29. juulil), Müncheni Bayerni (1. augustil) ja veel ühe vastasega.

«Sadio on teel tagasi ning plaani kohaselt reisib ta meiega Saksamaale. Me oleme teda tagasi oodanud kaua. Ta veedab aega Melwoodi (Liverpooli treeningkompleks – toim.) läheduses ja on päris heas vormis,» rääkis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp klubi koduleheküljele.

Hetkel viibib Liverpool turniiril Hong Kongis, kus homme õhtul minnakse vastamisi Crystal Palace’iga ja laupäeval teise Premier League’i klubiga (Leicetester City – West Bromwich Albion võitjaga). Seejärel naaseb Liverpool kodumaale treenima.

Liverpool soetas 25-aastase Mane eelmisel suvel Southamptonist ligikaudu 40 miljoni euro eest. Debüüthooajal sai senegallane kõikide sarjade peale kirja 27 mängu ja kuraditosin väravat.