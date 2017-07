Homme otsepilt ainult Postimehes: võrkpallikoondis alustab MM-pileti püüdmist

ENNE MÄNGU:

Eesti rahvusmeeskond jätkab oma suve Belgias Kortrijkis, kus mängitakse maailmameistrivõistluste finaalturniiri viimase pileti peale Hispaania, Valgevene, Saksamaa, Slovakkia ja Belgiaga.

2012. aastal jäid eestlased samas linnas EM-valiksarjas alla Hollandile, Iisraelile ja Belgiale. Sellest seltskonnast on praeguses koondises Kert Toobal, Ardo Kreek, Rait Rikberg ja Oliver Venno. Toobal ütleb, et too turniir kuklas ei kummita.

«Pea kõik on uued mehed, see on uus turniir ja oleks imelik, kui me sellele vanale turniirile mõtleksime. Oleme teistsugune meeskond ja tulevad uued mälestused,» kommenteeris võrkpallur ajalugu.

Favoriidid on tema sõnul Belgia ja Saksamaa. «Usun, et Eesti neist väga kaugele maha ei jää. Mida Slovakkia endast kujutab, ma nii hästi ei tea, aga neil on olnud väga tugevaid koosseise ja kvaliteetseid mehi neil jagub,» sõnab sidemängija.



Eesti mängude ajakava Belgias Kortrijkis (mängude algusaeg Eesti aja järgi):

19. juuli 21:00 Eesti - Valgevene ülekanne Postimees online'is

20. juuli 21:00 Eesti - Hispaania ülekanne Postimees online'is

21. juuli 21:00 Eesti - Saksamaa ülekanne Postimees online'is

22. juuli 18:30 Eesti - Slovakkia ülekanne Kanal12 ja Postimees online'is

23. juuli 21:30 Eesti - Belgia ülekanne Kanal12 ja Postimees online'is