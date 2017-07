Eesti koondise poolkaitsja siirdus Soome kõrgliigasse

«Sergei on väga hea mängija, meil on tema suhtes kõrged ootused,» ütles Kemi peatreener Jari Ahman klubi kodulehekülje. «Oleme unistanud Sergei taolisest mängijast. Ta on võimeline mängu murrangu tooma.»

Viimati kuulus 29-aastane Mošnikov Valgevene klubi FK Minsk ridadesse. Eelmisel hooajal krooniti ta Tallinna FC Infoneti koosseisus Eesti meistriks.

Kemi paikneb 17. vooru järel Soome kõrgliigas 12 meeskonna konkurentsis kümnendal positsioonil, edestades lähimat konkurenti ehk väljalangemistsooni kuue punktiga.