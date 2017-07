Ülevaade: kuidas möödus kurikuulsa Simpsoni üheksa aastat trellide taga?

Oma põlvkonna üheks kuulsamaks NFL-i staariks peetud Simpsonit süüdistati 1995.aastal oma eksnaise Nicole Brown-Simpsoni ning tolle sõbra Ron Goldmani tapmises. Simpson olnud haiglaselt armukade ega talunud mõtet, et ta endine naine mõne teise mehega õnnelikuks saab. Asitõendid ei osutunud Simpsoni süüdimõistmiseks aga piisavaks ning ta pääses puhtalt.

2007. aastal arreteeriti ta aga erinevate kuritegude eest nagu näiteks relvastatud röövimine ning mõisteti 33 aastaks vangi. Praeguseks on ta Nevadas asuvas Lovelocki vanglas kinni istunud üheksa aastat.

Siiski võib Simpson ennetähtaegset vabanemist taotleda ning juba sel neljapäeval on Simpson kohtuistungil, kus seda arutatakse. Kui ta positiivse otsuse saab, võib Simpson vabaneda juba oktoobris.

Seni on endine proff vanglas hästi hakkama saanud.Ta mängib virtuaalset jalgpalli, teen trenni ning näeb välja nagu 50-aastane mees. Kuigi aastaid tagasi peksti ta armetult läbi ning veetis kolm nädalat haiglas, on ta nüüd kaasvangide seas populaarne.

«Ta toob kõik kokku: mustanahalised, mehhiklased, skinheadid,» rääkis Simpsoni sõber Tom Scotto CNNile. Ka Nevada vanglasüsteemi kõneisiku sõnul on Simpson pahandustest suutnud end eemal hoida. «Me pole temast palju kuulnud.»

Ometi saab endine NFLi proff erikohtlemise osaliseks, näiteks ei pane keegi talle halvaks sööklajärjekorras ettetrügimist. «Kõik saavad sellest aru. Sest see on lihtsalt Lovelocki vanglas võimalik,» rääkis endine vangivalvur Jeffrey Felix, kes sai endise sportlasega niivõrd lähedaseks, et käis temaga jooksuringidel ning kirjutas temast lõpuks ka raamatu «Valvates Simpsonit».

Ühtlasi pole Simpson unustanud oma spordivaimu,sest paar aastat on ta juhendanud vangla softballi meeskonda.

«Ta oli väga võitlushimuline. Ta püüdis reegleid meie jaoks paindlikuks teha, ses ta teadis ise reegleid väga hästi. Ta oli õpetlik treener!» rääkis tema endine kongikaaslane Greg Lewis.