San Antonio soetas Parkeri suureks meeleheaks Prantsusmaa koondislase

Teatavasti tegutseb samas meeskonnas mängujuht Tony Parker, kellega Lauvergne on alates 2013. aasta Euroopa meistrivõistlustest koos Prantsusmaa koondises mänginud. Ja seda edukalt. Nad on kroonitud koos ühekordseks EM-i võitjaks 2013. aastal ning pronksise autasu teenisid kaks aastat hiljem samal turniiril.

Lauvergne’i näol on tegemist mängijaga, kes on NBA-s pallinud kolm täishooaega. 2013. aasta draftis osutus ta valituks Memphis Grizzliesi poolt, kuid vahetusdiil viis ta hoopiski Denver Nuggetsisse. Lisaks eelmainitutele on 25-aastane mängumees kandnud ka Oklahoma City ja Chicago Bullsi särki.