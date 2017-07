Kanter naasis edukalt võistlustulle

Eesti rekordimees alustas hooaega mais Wiesbadenis MM-normi taganud heitega 65.87, kuid vigastas samal võistlusel rinnalihast.

Doktor Madis Rahu tehtud uuringutel selgus, et Kanteril on 3 x 1,5 cm suurune rinnalihaserebend ning kettaheitja ei saanud pikalt heitetreeninguidki teha. Kuigi mai lõpus lootis Kanter, et saab juba juunis võistlema hakata, sai Kanter oma esimese korraliku võistluse teha alles eile.

Kanteri seeria oli ühtlane: 60.69 / X / 60.01 / 61.59 / 60.66 / 62.35

Samal võistlusel proovis MM-normi 65 meetrit püüda olümpiavõitja Christoph Harting, kuid see ebaõnnestus: sakslane leppis tulemusega 63.34. Võitis ameeriklane Mason Finley, kes heitis 65.48.

Kanter teeb järgmise stardi pühapäeval Eesti meistrivõistlustel.