Video: Tänaku tiimikaaslane täitis ammuse unistuse ja istus vormel 1 rooli

Sündmus toimus Austrias Spielbergis, kus paikneb tema personaalsponsori nime kandev Red Bull Ring. Kuna energiajoogitootjal on ka omanimeline vormel 1 sarjas sõitev tiim, siis nõnda tekkiski 33-aastasel prantslasel võimalus masinat testida.

Kuna reeglite järgi ei tohtinud Ogier käsutusse anda tänavuse hooaja vormelit, vaid vähemalt kaks hooaega vana masinat, siis lubati tal sõita 2011. aasta Red Bulli mudeliga, millega tuli toona maailmameistriks praegu Ferrari meeskonnas sõitev Sebastian Vettel.

«Lapsepõlves oli Ayrton Senna minu iidol ning seetõttu unistasin võimalusest kunagi vormeliga sõita,» tundis Ogier rõõmu, et pikaaegne unistus täitus. «Selleks, et võidusõitja saaks lõbutseda, tuleb olla kiire ning kuna F1 masin on kõige väledam sõiduk, siis sellega tahaks oma elu jooksul sõita iga rallisõitja,» lisas ta.

Ogier’d juhendas vormeli käsitsemisel endine Red Bulli piloot ja 13-kordne F1 etapivõitja David Coulthard.

Rallimeestel on varemgi tekkinud võimalus F1 masinaid testida. Oma käe on vormeli taga valgeks saanud nii Colin McRae, Carlos Sainz, Mikko Hirvonen kui ka üheksakordne WRC sarja meister Sebastien Loeb. Sealjuures Loeb osales 2008. aastal isegi F1 ametlikel talvetestidel ning näitas Red Bulli masinas uhket minekut saades kirja kaheksanda aja. Prantslase taha jäid sellised vormelimehed kui Nelson Piquet Jr, Adrian Sutil ja Christian Klein. Aasta hiljem soovis Red Bull Loebi oma sõsartiimi Toro Rosso ridades saata starti Abu Dhabi GPl, ent rahvusvaheline autoliit FIA ei andnud ralliässale startimiseks vajalikku superlitsentsi.

Driving an #F1 really was a dream for me! Thank you so much @redbullracing for making it possible!

