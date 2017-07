Ehmatav foto: Tour de France mõjub ratturite jalgadele rusuvalt

Tour de France’il on käimas viimane võistlusnädal, mis mõjub mõistagi rusuvalt seal osalevatele jalgratturitele. Sportlased on võistelnud Prantsusmaa velotuuril alates 1. juulist ning vahepeal on olnud vaid kaks puhkepäeva. Bora-Hansgrohe meeskonda kuuluv Poola rattur Pawel Poljanski avaldas sotsiaalmeedias foto oma väsinud jalgadest pärast 16. etappi.