Konkurendid naudivad McLareni madalseisu

McLaren soovib Honda mootorid kiiremas korras vastupidavamate vastu ringi vahetada, kuid Ferrari ja Mercedes ei taha nendega koostööd teha. «Me oleme suurepärane tiim. McLaren on varasemalt näidanud, et on suuteline võitlema esikohtade ja maailmameistritiitli nimel,» vahendab Sky Sports Browni sõnu. «Ma arvan, et mitmed teised meeskonnad naudivad meie hetkeseisu. Nad kardavad, et jõuame tagasi oma parimate aastate tasemele – see on arusaadav hirm.»

Juhul kui McLaren ei leia Honda asemel uut mootoritarniat, ähvardab neid oht, et esipiloot Fernando Alonso tõmbab kindad käest ja lahkub meeskonnast. «Meie, nagu Fernando, tahame võita sõite ja olla pidevalt poodiumil. Praeguses olukorras me seda teha ei suuda – mõned asjad peavad muutuma,» nentis Brown.

Eelmisel nädalavahetusel sõideti Suurbritannias hooaja kümnes GP. Alonso katkestas tehniliste probleemide tõttu ja Stoffel Vandoorne jäi esimesena punktikohalt välja ehk lõpetas 11. positsioonil. Selline stsenaarium on saanud harjumuspäraseks. Kokku on McLaren-Honda kogunud sel hooajal vaid kaks punkti, kui Alosno tuli Aserbaidžaani GP-l üle finišijoone üheksandana.