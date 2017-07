Maailma kiireim mees avalikustas, mis aladel ta MMil osaleb

11-kordne maailmameister tahab oma auhinnakappi täiendada veel kahe MMi kuldmedaliga. See tähendab seda, et 200 meetri jooksus osalemisest Bolt loobus. «Minu eesmärk Londonis on võita. Ma tahan karjääri lõpetada võidulainel,» ütles 30-aastane sprinter.

Londoni jooksurada ei ole Boltile võõras, sest 2012. aasta olümpiamängudel võitis ta seal kolm kuldmedalit. Selle aasta kergejõustiku maailmameistrivõistlused peetakse Londonis 4.-13. augustil.